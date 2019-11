Reggio Calabria: giovedì presso la Sala Calipari la presentazione del nuovo progetto sulla legalità targato Biesse

5 Novembre 2019 15:50

Reggio Calabria: Biesse presenta il nuovo progetto sulla legalità “Giustizia e Umanità, Liberi di Scegliere”

Biesse presenta il nuovo progetto sulla legalità “Giustizia e Umanità, Liberi di Scegliere”. La presentazione giovedì 7 novembre alle ore 9.30 nella Sala Calipari del Consiglio Regionale della Calabria. Ad introdurre la Presidente Bruna Siviglia, saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale On. Nicola Irto, modera il Giornalista di Gazzetta del Sud Piero Gaeta. Intervengono il Presidente del Tribunale dei Minori Roberto di Bella, il Procuratore Minorile Giuseppina Latella, Il Questore Maurizio Vallone, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi Ottavio Sferlazza. “Per il terzo anno consecutivo Biesse porta avanti nelle scuole reggine e della provincia il Progetto Giustizia e Umanità ,un appuntamento fisso dell’associazione che ogni anno si rinnova. Quest’anno è la volta di Liberi di scegliere un percorso educativo inerente il protocollo d’intesa siglato tra la stessa associazione il Tribunale dei minori, la Procura Minorile e l’ufficio Giustizia minorile”, è quanto afferma Bruna Siviglia, presidente Biesse. “Parleremo ai ragazzi dell eresia della scelta, del coraggio di scegliere da quale parte stare prendendo spunto dal percorso partito proprio da Reggio Calabria Con il Presidente Di Bella liberi di scegliere, “la ‘ndrangheta non si sceglie si eredità” provoca grandi ferite e lacerazioni non solo alle vittime ma anche agli affiliati. Liberi di scegliere per ricevere un educazione responsabile, conforme ai valori costituzionali, un percorso educativo per affiancare i giovani nel cammino verso la più grande opportunità che hanno ” la libertà di scegliere”. Dalle madri coraggio e quindi la forza e la determinazione delle donne che si oppongono al sistema ‘ndranghetistico per sottrarre i loro figli da una vita senza via d’uscita e che li porterà a vivere reclusi in un carcere o a morire ammazzati. Scuotere le coscienze questo sarà il nostro percorso tra i giovani ma non solo creare opportunità , speranza che dalla ndrangheta si può uscire. Affronteremo temi importanti come nostra Consuetudine fare ma nel contempo daremo anche aiuti concreti.

Dunque – prosegue– non solo divulgazione dei valori di legalità e giustizia ma anche aiuti economici. Infatti il progetto si concluderà nel mese di maggio con la ormai tradizionale consegna di borse di studio a minori che hanno fatto un percorso di recupero che ci vengono segnalati proprio dal tribunale per i minorenni. Mentre gli studenti delle scuole dovranno realizzare un testo su Liberi di scegliere il testo più meritevole sarà premiato con una pubblicazione all’interno del Tribunale dei minori e sulla stampa. . Il progetto partirà nelle scuole il 29 novembre dal liceo scientifico Leonardo da Vinci Scuola capofila del progetto, il 10 gennaio al liceo scientifico Alessandro Volta per proseguire poi in tutte le scuole della città e della provincia. Nel corso degli incontri nelle scuole proietteremo alcune immagini del film liberi di scegliere parleremo delle storie di tanti ragazzi che il Presidente Di Bella ha incontrato nel corso di questi anni, delle loro famiglie, storie di vita vera raccolte nell’ultimo libro del Giudice , una memoria, un lascito di un percorso di anni a sostegno dei ragazzi che vivono storie difficili. Un ringraziamento a tutte Le scuole che saranno presenti: il liceo Scientifico Leonardo Da Vinci Diretto da Giuseppina Princi, il liceo Scientifico Volta Diretto dalla Preside Mariella Palazzolo, l’istituto Righi Diretto dalla Avv. Daniela Musarella, l’istituto Scolastico Radice Alighieri con la Preside Avv. Simona Sapone, l’Istituto scolastico Alberghiero di Villa San Giovanni Dirigente Scolastica Carmela Ciappina, l’istituto Nostro Repaci di Villa San Giovanni Diretto dalla Prof. ssa Maristella Spezzano, l’istituto G. Renda di Polistena diretto dal Preside Giuseppe Loprete con la prof.ssa Angela Zampaglione, l’istituto Magistrale Diretto dal Dott Mimmo Pratico, l’Istituto Vallauri Panella diretto da Anna Nucera, l’Istituto Piria diretto da Anna Rita Galletta, il liceo Artistico Mattia Preti Diretto dall’avvocato Catia Moschella, l’Istituto d’istruzione superiore Piria di Rosarno con la Dirigente Mariarosaria Russo e la vice preside Francesca Corso, l’Istituto comprensivo di Gallina Diretto dalla Prof. Ssa Cucuzza. Un grazie speciale all’istituto comprensivo statale de Amicis Bolani diretto dal Dirigente Dott. Giuseppe Romeo al Coro della scuola DoReMi diretto dal maestro Enza Cazzola docente di musica che si esibirà dal vivo nel l’inno nazionale di Mameli in quello europeo. Ancora un ringraziamento al servizio accoglienza curato dagli gli studenti dell’istituto Alberghiero di Villa San Giovanni, conclude.

Valuta questo articolo