Reggio Calabria: il prof. Corrado Trombetta testimone del BFL al FIDEC 2019

9 Novembre 2019 10:34

Reggio Calabria: il prof. Corrado Trombetta sarà uno dei “Testimoni del Futuro” dell’ANCE, che animerà gli “Speakers’ Corner” del FIDEC 2019

Il prof. Corrado Trombetta dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Dip. Architettura e Territorio – dArTe) è stato selezionato con la storia dal titolo: “Building Future Lab: il futuro delle costruzioni o l’edificio del futuro” come uno dei player più talentuosi in Italia capace con idee innovative di ridare linfa al panorama delle costruzioni. Sarà infatti uno dei “Testimoni del Futuro” dell’ANCE, che animerà gli “Speakers’ Corner” del FIDEC 2019 Forum Italiano delle Costruzioni dell’ANCE, “Vivi l’Esperienza del Futuro del settore delle costruzioni” che si terrà al Palazzo del ghiaccio di Milano il 19 e 20 novembre.

Il BFL è un laboratorio di ricerca applicata, permanente e interdisciplinare, che articolandosi in diverse “sezioni” svolge e offre servizi di certificazione e sperimentazione nel Settore delle Costruzioni. I servizi offerti sono basati su attività di Prova e Testing che vengono attuati secondo protocolli normati (es: UNI/EN, ASTM, AAMA, ecc…) o sperimentali. Oltre questi servizi principali, se ne offrono altri particolari quali la Prototipazione, la Modellazione, la Diagnostica (invasiva e non), il rilievo alla grande e piccola scala territoriale, la Caratterizzazione materica, la verifica sismica strutturale, la verifica delle costruzioni in ambienti off-shore, la fattibilità energetica secondo le Fonti Energetiche Rinnovabili, da quella solare a quella da moto ondoso.

Valuta questo articolo