Reggio Calabria: al via la prima edizione di “PortigliOlio”, la festa degli antichi sapori

2 Novembre 2019 18:08

Reggio Calabria: il GAL Terre Locridee e il comune di Portigliola presentano la 1ª edizione di PortigliOlio

Il GAL Terre Locridee organizza, insieme al Comune di Portigliola, la prima edizione della manifestazione “PortigliOlio”, festa degli antichi sapori della Locride e festa di San Leonardo, patrono di Portigliola e degli Agricoltori.

L’idea di questo appuntamento nasce dalla volontà di un comune come quello di Portigliola e di un agenzia di sviluppo come il GAL, che pensano che da queste iniziative possa nascere qualcosa di positivo per il territorio. L’olio, insieme al maiale nero d’Aspromonte, sono infatti i protagonisti di questo evento, ma l’idea è quella di continuare il percorso di rilancio dei prodotti agroalimentari della Locride, costituito da piccole e grandi realtà di eccellenza non sempre conosciute al grande pubblico.

La manifestazione inizierà nel pomeriggio di sabato 9 novembre per concludersi domenica 10.

Due prodotti del territorio in grande crescita saranno presi a emblema di una manifestazione che, accanto alla possibilità di degustare e conoscere le eccellenze agroalimentari della Locride, permetterà anche di effettuare un percorso relativo alla storia e alle proprietà benefiche del nostro cibo grazie a dibattiti, degustazioni guidate e rassegne che scandiranno la festa.

Il 9 e 10 novembre Piazza Padre Pio, a Portigliola, si trasformerà nel mercato agro-alimentare della Locride, con stand ed espositori da parte delle aziende produttrici, degli artigiani, degli agricoltori e dei ristoratori locali. Sarà una festa per promuovere le produzioni tipiche locali e la nostra bellissima terra.

Questa iniziativa voluta dal sindaco di Portigliola Rocco Luglio e sostenuta con entusiasmo dal presidente del GAL Terre Locridee Francesco Macrì, è stata possibile grazie al lavoro svolto dal CdA e dalla struttura del GAL, che crede in questo tipo di iniziative in grado di promuovere il buono della Locride.

