Reggio Calabria: il 14 novembre la campagna di sensibilizzazione e screening gratuito per la prevenzione del diabete

9 Novembre 2019 11:26

Il prossimo 14 novembre, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale del Diabete, il Lions Club Reggio Calabria “Rhegion” ed il Leo Club Reggio Calabria “Primosole”, avvieranno in città una campagna di sensibilizzazione e screening gratuito per la prevenzione del diabete rivolto alla cittadinanza, con distribuzione di materiale informativo, test di valutazione del rischio diabete e del livello di glucosio nel sangue presso la Farmacia Marra Dr. Francesco, e nello spazio pubblico antistante la stessa, in via Santa Caterina d’Alessandria n. 228, dalle ore 10 alle ore 13. Ad esito del test potrà essere prenotato un consulto gratuito con il medico diabetologo dr. Celestino Giovannini. Tale evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune di Reggio Calabria, dà il via alle iniziative intraprese dal Lions Club Rhegion nel corrente anno sociale sul tema Salute nelle città come bene comune e dal Leo Club Primosole sul progetto Diabete relativo all’ Area salute, contribuendo ad attuare anche nella Città di Reggio Calabria la collaborazione fra il Lions Clubs International e l’International Diabetes Federation, per formare le comunità a comprendere meglio, prevenire e curare il diabete.

