27 Novembre 2019 11:55

Reggio Calabria: domani la presentazione del 1° Trofeo dei Bronzi” che avrà luogo sul Corso Garibaldi e sul Lungomare

L’A.S.D. Atletica Sciuto ha organizzato per giovedì 28 novembre alle ore 10:00 al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa per la presentazione dell’evento “1° Trofeo dei Bronzi” che avrà luogo sul Corso Garibaldi e sul Lungomare di Reggio Calabria domenica 1 dicembre 2019.

La Conferenza sarà presieduta dall’organizzatore dell’evento Mario Sciuto, dal Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, dal Delegato Regionale allo Sport Giovanni Nucera, dall’Assessore allo Sport della Città metropolitana Giovanni Latella e dal Presidente Regionale ASI Giuseppe Melissi.

Il programma è articolato in 4 gare:

▪ La 9,998km competitiva che si disputerà sul meraviglioso lungomare di Reggio Calabria e sul Corso Garibaldi, valida come prima tappa della referee run;

▪ La gara non competitiva di 10 km che si svilupperà sullo stesso percorso;

▪ La gara non Competitiva di 4 km aperta a tutti e la gara di 300m aperta ai giovanissimi, con lo scopo principale di avvicinare i giovani allo sport.

L’evento è stato per 8 edizioni preceduto dalla “Reggio Calabria Half Marathon” la cui nona edizione si svolgerà ad Aprile 2020. L’altissima partecipazione e gli eccellenti risultati hanno permesso di registrare importanti successi nelle scorse edizioni, sia dal punto di vista tecnico-sportivo, in quanto è la mezza maratona ideale per gli atleti che vogliono migliorare il proprio personal best, svolgendosi interamente su un percorso pianeggiante quale è il Lungomare Falcomatà, sia dal lato turistico, avendo sviluppato, in sinergia con gli enti locali, delle offerte turistiche che spingono atleti e relativi accompagnatori a sfruttare l’evento per soggiornare nella nostra località. Il successo della mezza maratona ha spinto l’A.S.D. Atletica Sciuto ad organizzare anche questa gara competitiva di chilometraggio inferiore per permettere a tutto il mondo podistico e non di poter partecipare.

