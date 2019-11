A Reggio Calabria la presentazione del libro “Il segno Clinico di Alda” dello scrittore-poeta Michele Caccamo

5 Novembre 2019 15:06

Reggio Calabria: il 6 novembre, presso la sede dell’ARS- Artisti Reggini Sanità, ci sarà la presentazione del libro “Il segno Clinico di Alda” dello scrittore-poeta Michele Caccamo

Il 6 novembre 2019 alle ore 18,30 , presso la sede dell’ARS- Artisti Reggini Sanità , sita in via Monsignor De Lorenzo 2 (ang. Via Roma) , ci sarà la presentazione del libro “Il segno Clinico di Alda” dello scrittore-poeta Michele Caccamo. L’evento è nato dalla collaborazione tra l’ARS ed il Circolo Culturale G. Calarco e si avvarrà della graditissima presenza dell’Autore. Introdurrà Carmelina Palumbo- medico psichiatra e converserà con l’autore Elisabetta Felletti- medico psichiatra. La lettura di alcuni brani saranno a cura di Cinzia Messina e Vincenzo De Salvo. “Alda è, ovviamente, Alda Merini, la poetessa della “vita”, come ella stessa amava definirsi ed il suo incontro con il nostro Autore ha dato vita ad uno scambio empatico di emozioni che Michele Caccamo ha tradotto e riversato in questo testo. Ma non solo. Il Nostro coglie l’occasione per denunciare la sua impossibilità di pubblicare gli undici inediti a lui regalati dalla poetessa e scritti durante la sua permanenza in ospedale psichiatrico”, è quanto afferma Francesca Zappulla, Presidente ARS. “Ci saranno questi inediti, saranno esposti, ma coperti da un velo nero, che simboleggerà il “lutto della poesia” di fronte al prevalere della speculazione economica da parte degli eredi. La nostra presenza quindi sarà la nostra simbolica opposizione a tale atteggiamento, che ci priva tutti di un qualcosa che, come l’arte in generale, non può rimanere nascosto. Il poeta vorrebbe, per protesta, bruciare questi inediti a lui regalati dalla Merini. Noi vorremmo convincerlo a non farlo. E voi?”, conclude.

