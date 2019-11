Reggio Calabria: venerdì la presentazione dell’iniziativa “Storia e Imprese d’Aspromonte”

7 Novembre 2019 09:38

Venerdì 08 Novembre 2019 alle 10.30 presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria, verrà presentata l’iniziativa “Storia e Imprese d’Aspromonte” per raccontare un territorio, quello aspromontano, attraverso la storia, le eccellenze e le sfide che lo animano. Un’idea dell’Azienda Agricola Perrone specializzata nella produzione di olio extra vergine di oliva che, in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Aspromonte, mette al centro del dibattito il territorio con la convinzione che i prodotti siano espressione della cultura di chi li produce e che attraverso le imprese sia possibile far conoscere l’unicità e la bellezza del territorio. Prenderanno parte all’incontro il Parco Nazionale dell’Aspromonte con il Presidente Domenico Creazzo ed il Direttore Sergio Tralongo, il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Ninni Tramontana, il giornalista precursore della critica gastronomica in Calabria Gianfranco Manfredi e Daniele Perrone dell’Azienda Agricola Perrone. Parteciperanno, inoltre, Rocco Scutellà, espressione di eccellenza della pasticceria calabrese, e Riccardo Sculli, chef stellato del Gambero Rosso.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto dell’Azienda Perrone che in questi anni ha lavorato alla realizzazione di uno spazio museale ed eventi, nell’ambito del circuito dei musei del Parco Nazionale dell’Aspromonte, e di una mostra fotografica permanente che, attraverso le immagini di famiglia ricostruisce quasi 90 anni di storia famigliare e aziendale ripercorrendo usi e costumi della gente d’Aspromonte. L’Azienda Agricola Perrone aprirà, dunque, le porte dello spazio museale che vuole essere un attrattore culturale del territorio e luogo di racconto delle tradizioni e identità aspromontane; uno spazio dedicato ai laboratori didattici, alle esposizioni e ai dibattiti del settore olivicolo. Fortemente voluto dalla famiglia Perrone, il progetto è il frutto di un lavoro durato circa tre anni e realizzato in collaborazione con l’agenzia Superficie 8, che ha curato il concept e la comunicazione, e con l’architetto Bruno Tarsia che ha curato la progettazione degli allestimenti.

Il lancio del progetto si articolerà in due giornate:

Venerdì 08 Novembre 2019 alle 10.30 presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria in Via Tommaso Campanella n°12;

Sabato 09 Novembre 2019 alle ore 10,30 presso l’Oleificio Perrone di Delianuova, Strada Statale 112 – Km 27, apertura dello spazio museale e della a mostra fotografica “Una storia di Famiglia”.

