Reggio Calabria: Premio Anasillaos alla giovane taurianovese Tiziana Ciano

10 Novembre 2019 15:49

Il nome della città di Taurianova torna a brillare nel panorama della cultura accademica grazie a una giovane studiosa che è stata recentemente insignita di un ambito riconoscimento. Si tratta della dottoressa Tiziana Ciano che, nei giorni scorsi, ha ricevuto il prestigioso premio Anasillaos giovani, giunto alla sua trentunesima edizione e che gode del patrocinio delle Regioni Calabria e Sicilia, delle Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina, e delle Università “Mediterranea”di Reggio Calabria, “Magna Graecia” di Catanzaro e dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria”. La dottoressa Ciano, sin da piccola attratta dal fantastico mondo dei numeri, è attualmente al secondo anno del dottorato di ricerca in Diritto ed Economia (XXXIV Ciclo) con borsa di studio finanziata dal POR Calabria 2014/2020, con tutor Professore Massimiliano Ferrara, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria nonché Professore Ordinario nel settore scientifico disciplinare SECS-S/06 “Metodi matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e finanziarie”. Un percorso che la Ciano ha iniziato subito dopo aver conseguito, con il massimo dei voti, la laurea in Economia, presso lo stesso Ateneo, con la tesi in Business Analytics and Decisions Theory dal titolo Ottimizzazione “Robusta” e processi decisionali, di cui è stato Relatore il professore Massimiliano Ferrara.

Inoltre si sta preparando per un soggiorno di ricerca all’estero presso la prestigiosa University of Portsmouth in Inghilterra. Un curriculum accademico di tutto rispetto che ha accentuato, nella giovane ricercatrice, le capacità di districarsi, con disinvoltura, fra i tortuosi meandri della matematica contabile e della politica di gestione aziendale e che le hanno permesso di cimentarsi nelle attività di studio e di ricerca riscuotendo quell’ampio successo materializzatosi, pochi giorni fa, con il riconoscimento dell’Anasillaos ( cat. Giovani Ricerca), il quale giunge ponendo l’alloro sui lavori che sta svolgendo in ambito di Programmazione stocastica e, particolarmente, sul Portfolio Management and Decision Sciences, con un timido sguardo al Machine Learning. Un successo, quello di Tiziana Ciano, che inorgoglisce l’intera comunità di Taurianova e che le augura ancora maggiori successi, nella speranza che altri figli della cittadina pianiggiana ne traggano l’esempio e si spingano alla conquista di onorevoli traguardi utili alla crescita personale e a quella di tutta la collettività.

