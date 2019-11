Reggio Calabria: Poste Italiane e Anassilaos insieme per il trentennale della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

22 Novembre 2019 14:32

Nell’ambito delle celebrazioni del 30° Anniversario della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Poste Italiane e Associazione “Anasillaos” hanno portato il proprio contributo alle iniziative che si sono svolte a Reggio Calabria con un annullo speciale e una raccolta di valori bollati e francobolli dedicati al tema emessi dall’Italia, dai paesi europei ed extraeuropei articolata. Lo speciale timbro riproduce per gli appassionati di marcofilia il logo dell’ufficio del Garante della Città Metropolitana, realizzato dagli studenti delle scuole reggine. Nell’occasione è stata allestita, presso il Palazzo Alvaro, una mostra filatelica dal titolo “L’infanzia attraverso i francobolli”, aperta al pubblico fino a venerdì 29 novembre e divisa in tre sezioni. La prima dedicata al mondo delle favole con una scelta di grandi autori, dai francesi La Fontaine e Perrault ai fratelli Grimm, passando per il danese Andersen, l’irlandese Oscar Wilde, il greco Esopo e la favolistica indiana, africana ed araba.

La seconda parte dell’esposizione è dedicata agli autori che hanno scritto per l’infanzia e l’adolescenza, dagli Italiani De Amicis (Cuore), Salgari e Collodi (Pinocchio) ai francesi Jules Verne e Saint-Exupery, agli inglesi Beatrix Potter e Alan Alexander Milne (Winnie Pooh), alla svedese Astrid Lindgren (Pippi Calzelunghe), all’irlandese Jonathan Swift (Viaggi di Gulliver) e all’inglese Lewis Carroll (Alice nel paese delle meraviglie) fino ad alcuni scrittori la cui opera è stata conosciuta grazie alla loro trasposizione in cartoni animati, soprattutto giapponesi: Heidi, Lady Oscar, l’Ape Maia, Anna dai capelli rossi. L’ultima sezione, infine, riservata ai fumetti e ai cartoni animati con Walt Disney e i suoi personaggi più celebri, il francese Asterix, i fumetti belgi dei Puffi e di Ten Ten, i supereroi con Superman, Batman, Wonder woman e i fumetti-cartoons della Marvel (Uomo Ragno, Iron Man, Hulk, Capitan America,Thor) fino ai protagonisti animati (Bugs Bunny, Silvestro e Titti, Duffy Duck, Willy il Coyote e Beep Beep, con gli italiani Lupo Alberto e Cocco Bill.

