Reggio Calabria, costringevano clienti a stipulare polizze assicurative: la CGIL dalla parte dei bancari, “categoria che rispetta le regole a differenza dei manager”

14 Novembre 2019 10:47

Reggio Calabria, la nota della Federazione italiana sindacale assicurazioni credito della Fisac CGIL

“Il recente caso delle polizze assicurative che sarebbero state fatte sottoscrivere forzatamente a clienti, solleva il tema delle pressioni commerciali che da anni è oggetto di accese discussioni e polemiche tra Organizzazioni Sindacali e Aziende di Credito. Come sigla sindacale, esprimiamo solidarietà ai colleghi e siamo fiduciosi che la giustizia seguirà il suo corso e che verranno valutati i diversi gradi di responsabilità nella vicenda: sono anni che, come Organizzazioni Sindacali, denunciamo il clima di terrore che si viene a creare in alcuni Istituti di Credito”. Lo afferma, in una nota, la Federazione italiana sindacale assicurazioni credito della Fisac CGIL di Reggio Calabria.

“La cosa che sfugge infatti, e in questo senso ci auguriamo che la Giustizia possa fare luce, è il sistema creato dalle banche dove a cascata dai Direttori Regionali, ai capi Area, ai Direttori di Filiali, si riversano pressioni alla vendita sui gestori che sono a contatto con la clientela e che spesso sono minacciati di trasferimento o di altre ripercussioni qualora non raggiungano gli obiettivi di budget fissati dalle aziende. Non possiamo accettare che venga messa in cattiva luce un’intera categoria di lavoratori che, nella stragrande maggioranza dei casi, rispetta le regole. A differenza dei manager che, venendo sostituiti ogni quattro cinque anni, mirano al guadagno immediato, i lavoratori bancari sanno che i clienti sono il vero patrimonio delle aziende di credito, e questo patrimonio intendono tutelarlo”.

