Reggio Calabria: il Planetarium Pythagoras ospiterà la compagnia teatrale reggina “Scena Nuda”

14 Novembre 2019 12:16

Reggio Calabria: il Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana, aperto alla collaborazione con tutte le realtà culturali che operano nella nostra regione e non solo, venerdì 15 novembre alle ore 20.30 ospiterà la compagnia teatrale reggina “Scena Nuda”

Il Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana, aperto alla collaborazione con tutte le realtà culturali che operano nella nostra regione e non solo, venerdì 15 novembre alle ore 20.30 ospiterà la compagnia teatrale reggina “Scena Nuda”, che rappresenterà due performance, tratte dalle celebri commedie di William Shakespeare: “Misura per misura” e “La dodicesima notte”. Coerentemente con lo schema delle commedie scespiriane saranno messi in scena i conflitti interiori ed esteriori e soprattutto vedremo come sia possibile la convivenza in seno a una comunità, come persone diverse, nonostante i loro difetti, capricci, le loro manie e idiosincrasie possano e debbano vivere le une con le altre. Le commedie di Shakespeare rappresentano un vero atto d’amore nei confronti del mondo, leggerle oggi significa inevitabilmente riflettere sulla natura umana. Questa iniziativa è inserita nel programma “Altri Luoghi” della VIII edizione del Festival “Miti Contemporanei: Teatro Danza Musica”, un ponte all’insegna del mito tra Grecia e Calabria che coinvolge compagnie teatrali, associazioni ed istituti culturali reggini nella valorizzazione di luoghi storico-artistici e siti archeologici della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ed è coerente con il progetto: “Terzo Festival calabrese dell’astronomia” presentato dalla Società Astronomica Italiana-sezione Calabria per la “Selezione e il Finanziamento nell’ambito degli interventi della Regione Calabria per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”. Gli adattamenti drammaturgici e la regia sono a cura di Filippo Gessi, gli attori sono Myriam Chilà, Adriana Cuzzocrea e Lorenzo Praticò. Ingresso libero e gratuito. Non occorre prenotare.

Valuta questo articolo