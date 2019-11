Reggio Calabria: incendio in centro, coinvolta nota pizzeria [FOTO]

9 Novembre 2019 09:02

Reggio Calabria, incendio in via Reggio Campi: la pizzeria coinvolta è la nuova “La Rotonda”

La nuova pizzeria “La Rotonda” sita in via Reggio Campi a Reggio Calabria, è stata coinvolta in un incendio che ne ha completamente annerito la saracinesca e i danni sembrano essere limitati soltanto all’esterno. Sul posto è intervenuta la Polizia che sta effettuando i rilievi del caso.

Valuta questo articolo