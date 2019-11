Reggio Calabria: al Pizi di Palmi le giornate regionali della scuola

25 Novembre 2019 16:39

Reggio Calabria: l’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi è stato individuato dalla Regione per promuovere la 2^ Edizione de “Le Giornate Regionali della Scuola”

L’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi è stato individuato dalla Regione Calabria per promuovere la 2^ Edizione de “Le Giornate Regionali della Scuola” allo scopo di realizzare una giornata-evento rivolta a promuovere momenti di incontro e confronto fra le Istituzioni Scolastiche, gli Enti Locali ed il territorio. La rassegna, svoltasi il 19 Novembre scorso con la partecipazione di numerosi Istituti della Piana, ha avuto come scopo quello di testimoniare l’impegno e la creatività degli studenti, creando sinergia di intenti, in una simil passerella in cui l’hanno fatta da padrona lo sviluppo integrale della persona, le competenze e la passione negli intenti perseguiti. “La scuola non è solo centro propulsore di cultura: essa deve mirare a creare momenti di raccordo come quello di oggi, allo scopo di avvicinarla alle istituzioni e rendere viva l’attività didattica che risponde alle esigenze sempre più variegate della nostra società contemporanea”. Così ha esordito la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, aggiungendo che “la scuola è quel luogo in cui non bisogna puntare soltanto sui contenuti, ma si devono riuscire a trasmettere i principi fondanti della nostra vita quotidiana, insegnare gli strumenti per decodificare il sapere e, soprattutto, indicare il percorso per diventare uomini oggi e domani, per compiere scelte sempre più consapevoli, autonome e responsabili.

“Sono queste occasioni, aperte al territorio, che dimostrano quanto lavoro si compia quotidianamente nelle aule scolastiche: esse rendono viva l’idea dell’impegno dei docenti che operano nelle classi e testimoniano la voglia di apprendere dei ragazzi. Abbiamo fortemente voluto mettere in campo questa iniziativa per trasmettere ai giovani il messaggio che le Istituzioni, spesso vissute come qualcosa di molto distante, quasi astratte, sono organizzate con personale umano che, nella Regione e poi nelle Province e nei Comuni operano scelte in ambito delle politiche scolastiche e lavorative. Non ne possiamo più noi calabresi di assistere al racconto negativo, stereotipato, scandaloso della nostra Calabria. Tutti gli sforzi in ambito culturale sono stati rivolti a recuperare e affermare l’identità autentica di questa terra. Sicuramente i problemi li abbiamo, e lo sappiamo, ma abbiamo anche le risorse.

Dobbiamo contrastare questo stereotipo che è quello della cronaca nera in ambito nazionale: dobbiamo essere noi a valorizzare la nostra regione quando parliamo con gli altri, quando siamo nell’altrove”. Così si è espressa l’Ass. Regionale alla P.I., Dott. Maria Francesca Corigliano che con molta enfasi ha tratteggiato i punti salienti delle nostre debolezze, mettendo in risalto che il cittadino calabrese non deve piangersi addosso, evidenziando gli insuccessi del territorio, quali la mafia, la ndrangheta e la delinquenza: deve piuttosto contribuire in positivo, eliminando il giudizio spesso svantaggioso su una terra che ha dato i natali a molte personalità illustri che hanno, nel tempo, reso grande un territorio chiamato Magna Graecia nel lontano passato. Parole condivise dal Direttore dell’ATP di Reggio Calabria, Dott. Maurizio Piscitelli, che ha rimarcato come “la scuola sia fondamentale per la trasmissione di valori che devono essere alla base del nostro vivere quotidiano. Bisogna, perciò, prevenire la dispersione scolastica, premiando le eccellenze e moltiplicando le iniziative culturali”. Particolarmente interessante la testimonianza filmica presentata in Auditorium come documentario che la Dott.ssa Corigliano ha commentato, facendo riflettere il pubblico sull’identità positiva della terra di Calabria: il video sarà distribuito in 300 Istituti scolastici perché venga commentato nelle classi al fine di superare lo stereotipo della Calabria afflitta e martoriata, per far emergere, invece, le tante opportunità presenti sul suolo calabrese. Protagonisti assoluti, naturalmente, sono stati gli studenti: essi hanno presentato le loro eccellenze in termini di premiazioni e progetti ed è stato quello il momento clou in cui è emerso lo sforzo comune di intelligenze e competenze per raggiungere traguardi culturali. Il Pizi ha piacevolmente allietato gli ospiti con l’esecuzione di brani musicali e canori eseguiti da studenti di diversa provenienza scolastica e di diverso grado di istruzione, integrati magistralmente dal M° Maurizio Managò nell’Orchestra della scuola, Ensemble dei Liceali, ormai felice realtà da diversi anni. Per il Comune di Palmi, sono stati presenti l’Ass. Wladimiro Maisano ed autorità della Polizia di Stato; molti docenti delle scuole della Piana e Dirigenti neo immessi in ruolo hanno contribuito con la loro gradita presenza.

Marilea Ortuso

Valuta questo articolo