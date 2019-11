Reggio Calabria: studenti, Forze dell’Ordine e Istituzioni in piazza per dire no alla violenza di genere [FOTO e VIDEO]

30 Novembre 2019 12:52

Studenti in piazza a Reggio Calabria: una mattina insieme alle Forze dell’Ordine, Istituzioni e associazioni per dire no alla violenza di genere

Studenti in piazza a Reggio Calabria per dire no alla violenza di genere. Stamattina nell’ambito degli eventi organizzati dalla “rete tra istituzioni e associazioni: 25 novembre… e oltre” alunni e alunne si sono riuniti a Piazza Italia per partecipare al dibattito sulle tematiche della violenza di genere.

L’evento è stato organizzato dalle Istituzioni e associazioni aderenti alla rete e delle Forze dell’Ordine. Durante la mattinata si è svolta anche una dimostrazione a cura delle Forze dell’Ordine sulle tecniche di difesa personale.

In piazza erano presenti il Camper della Questura per presentare il progetto “Questo non è amore” e la stazione mobile dei Carabinieri.

Agli studenti è stato consegnato un vademecum di rapida consultazione “come fare se…” redatto a cura della rete. La manifestazione rappresenta uno degli eventi che la Rete, su iniziativa di quest’Ufficio della Consiglierà di Parità, dell’Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche sociali del Comune e della Città Metropolitana, ha organizzato nell’ambito del progetto “25 Novembre… e oltre” nell’intento di sviluppare un percorso, nel lungo periodo, sulla cultura della non violenza e contro ogni forma di discriminazione. A Palazzo San Giorgio la proiezione dei video a cura delle Forze dell’Ordine e l’esposizione degli gli elaborati sulla tematica della violenza di genere consegnati dalle scuole.

