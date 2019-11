Reggio Calabria, ennesima pericolosa voragine segnalata da un mastello [FOTO]

3 Novembre 2019 12:17

Reggio Calabria, la pericolosa voragine si trova in via Torricelli Ferrovieri

L’ennesima pericolosa voragine è presente in via Torricelli Ferrovieri a Reggio Calabria. La buca è segnalata da un mastello come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo e crea un serio pericolo per chi si trova a percorrere la strada.

