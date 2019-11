9 Novembre 2019 00:34

Reggio Calabria, fiamme in centro città nella notte: brucia un’auto vicino a una scuola

Paura nella notte a Reggio Calabria: pochi minuti dopo la mezzanotte è scoppiato un incendio che ha colpito un’automobile parcheggiata in centro, precisamente nel quartiere di Tremulini, nei pressi dell’Istituto Comprensivo Carducci – Vittorino da Feltre. I Vigili del Fuoco sono sul posto per domare il rogo e mettere l’area in sicurezza. Le immagini in diretta:

