Reggio Calabria: domani la presentazione del “Patto per il Cambiamento”

15 Novembre 2019 16:06

Reggio Calabria: mancano ormai poche ore alla presentazione pubblica del movimento Patto per il Cambiamento che si terrà domani sabato 16 novembre 2019 alle ore 11:00 presso la Sala Grisolini

Mancano ormai poche ore alla presentazione pubblica del movimento Patto per il Cambiamento che si terrà domani sabato 16 novembre 2019 alle ore 11:00 presso la Sala Grisolini al primo piano di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Il Patto per il Cambiamento – scrivono gli organizzatori- si propone come un progetto di supporto culturale e scientifico all’amministrazione comunale ed alle persone che guideranno la prossima legislatura, un progetto che secondo le parole del presidente Antonio Sapone intende superare le demagogie e gli interessi di parte e con obiettività e trasparenza ampliare al centro al mondo moderato e civico oltre la coalizione di centro sinistra che si andrà a formare a sostegno della ricandidatura del sindaco Falcomatá.

All’incontro, moderato dal giornalista Giorgio Neri (dell’Agenzia Ansa), parteciperanno, tra gli altri:

– il sindaco metropolitano avv. Giuseppe Falcomatà

– il consigliere regionale on. Giovanni Nucera

– il presidente dell’associazione, dott. Antonio Sapone

– il dott. Rosy D’Agostino

– il dott. Giorgio Nordo (dell’Università di Messina)

– Bernadette Ficara

– l’avv. Antonio Panella

– Rosario Aiello

e molte altre persone che hanno a cuore le sorti della nostra città e che, domani, senza inutili giri di parole, si sforzeranno di analizzare lo stato della città e del suo comprensorio metropolitano, mettendone oggettivamente in evidenza alcune criticità e sforzandosi di delineare proposte e prospettare possibili soluzioni”, concludono gli organizzatori.

