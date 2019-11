Reggio Calabria: successo per il raduno internazionale del Volley Universitario del Csi [FOTO]

22 Novembre 2019 18:06

Reggio Calabria: pallavolisti russi, sudamericani e spagnoli assieme ai ragazzi hanno dato vita a un autentico spettacolo al PalaColor Csi di Pellaro durante lo scorso week-end

Pallavolisti russi, sudamericani e spagnoli assieme ai ragazzi di Reggio Calabria hanno dato vita a un autentico spettacolo al PalaColor Csi di Pellaro durante lo scorso week-end. L’occasione è stata data dalla Giornata Mondiale dello Studente, che in riva allo Stretto si è “trasformata” nel primo trofeo Internazionale di pallavolo “Città di Reggio Calabria” grazie alla visione congiunta della Università degli Studi Mediterranea di Reggio di Calabria, nella fattispecie rappresentata dal professor Angelo Ferraro Viglianisi e il comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano. Al Torneo hanno partecipato le squadre che prenderanno parte al campionato pallavolo mista e maschile del Csi per la stagione 2019/2020: Mediterranea Volley, Reggio Sporting Group, Dream Team, Ecstravolley e Asd Tiger Team Volley; alle squadre reggine si sono aggiunte una squadra costituita da studenti spagnoli e sudamericani che nella città dello stretto studiano grazie al progetto Erasmus ed i fortissimi russi del Plekhanov Russian University of Economics. Sono stati due giorni di condivisione ed integrazione, dove gli “scambi” a rete si sono intervallati con gli “scambi” di vita esperienza e cultura fuori dal campo grazie alle occasioni conviviali create dal comitato Provinciale Csi, fra degustazioni di prodotti del territorio con sfondo lo stretto di Messina. Il campo da gioco ha decretato due vincitori: la Asd Tiger Team Volley, per la pallavolo mista,e la Plekhanov Russian University of Economics, per la pallavolo maschile, ma senza dubbio a vincere sono stati valori importanti, come il rispetto reciproco e la voglia di conoscersi. Con lo svolgimento del Trofeo Internazionale di Pallavolo “Città Reggio Calabria” si è dato il via alla stagione 2019/2020 di pallavolo targata Csi Reggio Calabria dove le squadre reggine si daranno battaglia con l’unico lungimirante obiettivo: Finali Nazionali 2020.

