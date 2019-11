Reggio Calabria: a Palazzo Campanella la presentazione della campagna di sensibilizzazione “Volontariato, ci provo gusto!”

5 Novembre 2019 10:35

Domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 11.30, nella sala “Giuditta Levato” di Palazzo Campanella, si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione “Volontariato, ci provo gusto!”. “La campagna è finalizzata a incoraggiare nella comunità, in particolare tra i giovani, l’impegno civile e solidale quale opportunità concreta, per ciascuno, di partecipare alla vita collettiva, di incidere sullo sviluppo locale, di coltivare e realizzare il progetto di comunità più vivibili”. L’iniziativa è promossa dal Centro Servizi al Volontariato (CSV) di Reggio Calabria in partnership con la Presidenza del Consiglio regionale della Calabria. All’incontro con gli organi d’informazione interverranno il presidente dell’Assemblea legislativa calabrese, Nicola Irto, il presidente del Centro servizi al volontariato dei Due mari di Reggio Calabria, Ignazio Giuseppe Bognoni, e il direttore dello stesso CSV, Giuseppe Pericone.

