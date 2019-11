Reggio Calabria: a Palazzo Campanella il seminario tecnico “Case passive Nzeb-Nearly zero energy building”

27 Novembre 2019 16:56

Si svolgerà domani, giovedì 28 novembre 2019, con inizio alle ore 14.30, nella sala “Federica Monteleone” di palazzo Tommaso Campanella, il seminario tecnico “Case passive Nzeb-Nearly zero energy building” (edifici a energia quasi zero). L’incontro, che gode del patrocinio della presidenza del Consiglio regionale della Calabria, è organizzato da IG Passivhaus Calabria, associazione regionale no-profit, e Casa clima Network Calabria, in collaborazione con l’istituto Enea. A contribuire all’organizzazione dell’iniziativa sono l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri e l’Ordine dei Periti industriali di Reggio Calabria. Il seminario ha lo scopo di accendere i riflettori attorno ai temi dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale. Nel corso dei lavori sarà illustrato il protocollo costruttivo “Passivhaus”, già utilizzato in molte regioni del nord Italia, del nord Europa e nel mondo, e “Casa clima” operativo in tutta Italia, attraverso i quali è possibile costruire edifici residenziali e non, ad elevate prestazioni energetiche e ad altissimo confort abitativo, riducendo i consumi energetici quasi a zero. Il seminario si aprirà con i saluti dei rappresentanti degli ordini professionali patrocinanti e del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto. Successivamente relazioneranno il presidente del Network Casaclima Calabria Serafino Marchese, il presidente di IG Passivhaus Calabria Giuseppe Pugliese e il vicepresidente della Federazione italiana Passivhaus Carmelo Sapienza. Previsto anche un “focus” a cura di Enea sugli incentivi fiscali ed economici per questo settore, nonché una tavola rotonda conclusiva sulla filiera edilizia.

