Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro conferenza stampa su “Interventi straordinari di Protezione Civile per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle strade metropolitane”

28 Novembre 2019 12:16

Lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 10, presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro, si terrà una conferenza stampa su “Interventi straordinari di Protezione Civile per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle strade metropolitane”. Nel corso dell’incontro con la stampa verranno illustrati gli interventi di ripristino e messa in sicurezza di alcune importanti arterie dell’area metropolitana. Saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il consigliere delegato alla viabilità Demetrio Marino; il consigliere delegato rapporti con i territori Antonino Castorina; il dirigente regionale infrastrutture lavori pubblici, Domenico Pallaria; i dirigenti metropolitani Lorenzo Benestare e Domenico Crupi, e i Sindaci dei Comuni interessati.

