Reggio Calabria: open day al Liceo Artistico “Preti Frangipane”

29 Novembre 2019 13:32

Reggio Calabria: il 30 novembre dalle ore 9.00 alle 18.00, i ragazzi e i docenti del Liceo Artistico “Preti Frangipane” accoglieranno gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie, per il primo Open Day dell’anno scolastico 2019/20

Il 30 novembre dalle ore 9.00 alle 18.00, i ragazzi e i docenti del Liceo Artistico “Preti Frangipane” accoglieranno gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie, per il primo Open Day dell’anno scolastico 2019/20. In questa occasione, il Liceo presenterà le peculiarità degli indirizzi attivi: arti figurative grafico pittoriche, arti figurative plastico scultoree, architettura e ambiente, grafica, design della ceramica, design tessuto e moda, design dell’arredo e del legno. L’Istituto è dotato di numerosi e attrezzati laboratori, che permettono agli allievi di sviluppare i processi creativi. Progetti annuali e pluriennali arricchiscono l’offerta formativa. La scuola offre agli allievi un diploma di maturità liceale, che permette l’iscrizione in tutte le facoltà universitarie e contemporaneamente favorisce l’acquisizione di competenze specifiche, necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro. Il Dirigente, prof.ssa Catena Giovanna Moschella, sottolinea, che le attività di orientamento hanno un duplice scopo: quello di stimolare la conoscenza di se stessi e quello di fornire informazioni sulla realtà scolastica e gli eventuali sbocchi lavorativi e/o universitari. La stessa informa, inoltre, che da gennaio sará attivo lo sportello iscrizione, presso gli uffici di segreteria.

Valuta questo articolo