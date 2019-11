Reggio Calabria, l’omaggio delle ambulanze ai Vigili del Fuoco: un cuore di rose per Nino Candido [FOTO E VIDEO]

6 Novembre 2019 17:32

Reggio Calabria: oggi pomeriggio un omaggio delle ambulanze per la morte di Nino Candido

Nuovo omaggio oggi pomeriggio da parte degli operatori delle ambulanze reggine, compresi i soccorritori del 118, all’interno del cortile del Comando dei Vigili del Fuoco sul Viale Europa a Reggio Calabria, per rivolgere un gesto di cordoglio e di estrema vicinanza per la morte del giovane reggino di 32 anni Nino Candido, deceduto ieri dopo l’esplosione di Alessandria. Il toccante momento non è stato fermato neanche dalla pioggia e si è caratterizzato con la consegna di un cuore di rose davanti la stele del simbolo dei Vigili del Fuoco.

Reggio Calabria: l’omaggio delle ambulanze a Nino Candido [VIDEO]

