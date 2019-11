Reggio Calabria: Oliveto senz’acqua da giorni, abitanti sul piede di guerra

7 Novembre 2019 11:35

Reggio Calabria, il paese di Oliveto è senz’acqua da domenica

Da domenica il paese di Oliveto, nella periferia sud di Reggio Calabria, è senz’acqua e gli abitanti solo sul piede di guerra perchè la situazione è davvero insostenibile. Gli abitanti indignati affermano di essere esasperati da questo disagio che gli viene arrecato periodicamente, l’ultimo risale ad un mese fa, “il Comune – affermano gli abitanti – ci ha comunicato di non avere i soldi per riparare il guasto“. Disagi anche per la scuola che viene rifornita solo grazie all’autobotte che da due giorni fa la spola per riempire le cisterne e sopperire al disagio.

