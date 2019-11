Reggio Calabria: domani dibattito dell’associazione Cult3.0 con Chindamo, Rositani e Trovato Mazza

17 Novembre 2019 17:54

Continua la campagna sociale promossa dall’associazione Cult3.0 con una forte riflessione sul tema nell’ambito di un dibattito aperto al pubblico programmato per domaninella sede del sodalizio

#STOPviolenza: continua la campagna sociale promossa dall’associazione Cult3.0 con una forte riflessione sul tema nell’ambito di un dibattito aperto al pubblico programmato per domani (lunedì 18 novembre) alle ore 18:00 nella sede del sodalizio di via Glauco 15 a Reggio Calabria. Interverranno Vincenzo Chindamo, fratello di Maria Chindamo; Annie Russo e Valeria Rositani, figlia e sorella di Maria Antonietta Rositani; Salvatore Trovato Mazza e Caterina Martino, genitori di Sissy; Giovanna Cusumano, vicepresidente dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere; Eduardo Lamberti Castronuovo professore di Etica della comunicazione dell’Università Dante Alighieri; monsignor Antonio Morabito; Carlo Stanaut (Saverio Autelitano) cantautore; Gianfranco Cordì filosofo. I lavori saranno coordinati da Emilia Condarelli giornalista e portavoce dell’associazione Cult3.0. Nel corso dell’iniziativa sarà inaugurata la mostra a cura di ArtLab dell’associazione Cult3.0 (di cui fanno parte anche l’illustratrice Claudia Albonico e lo scultore Tonino Denami) e sarà registrato il programma “Strettamente personale” in onda su ReggioTV Canale 14 del digitale terrestre mercoledì 21:15, venerdì 22:30 e domenica 10: 30.

