Torna a Reggio Calabria lo spettacolo di Nino Racco sul bandito Giuliano

26 Novembre 2019 16:28

Torna a Reggio Calabria lo spettacolo-monologo teatrale dell’attore Nino Racco “Storia del bandito Salvatore Giuliano”

Torna a Reggio Calabria lo spettacolo monologo teatrale dell’attore Nino Racco Storia del bandito Salvatore Giuliano, domenica 1 dicembre alle ore 18.30 presso SPAZIO OPEN, via Filippini,23 alle ore 18.30, i posti sono limitati e solo su prenotazione. Info: 3383443933. La piéce teatrale ha avuto in questi anni molte repliche in giro per l’Italia, la “durata nel tempo” dello spettacolo (1.500 repliche in Italia e all’Estero) è dovuta certamente ai contenuti della storia – personaggi e temi ancora oggi di grande attualità – ma anche all’operazione artistica di Nino Racco e al suo lavoro di recupero della figura cantastorie in chiave teatrale. Nel 2001 Nino Racco ha ricevuto il Premio Siracusa e il Premio Pippo Fava per la sua attività di ricerca e rilancio dell’arte cantastorie.

