Reggio Calabria: nella sede dell’associazione New Deal la presentazione del libro “Gotha” di Claudio Cordova

18 Novembre 2019 13:02

Reggio Calabria, l’associazione New Deal: “questo mercoledì 20 novembre avremo il piacere di ospitare nella nostra storica sede di via Filippini il giornalista e autore di “Gotha” Claudio Cordova che ci presenterà la sua ultima fatica”

“C’è un fil rouge che dagli anni ‘60 ad oggi si riavvolge in un’unica grande matassa, quella della Calabria affetta dal morbo della ‘ndrangheta. Una storia, per molti tratti ancora oscura, che nel suo libro-inchiesta “Gotha”, Claudio Cordova ripercorre a grandi passi lungo il processo di ibridizzazione che ha permesso all’organizzazione criminale più potente al mondo di sopravvivere a faide e arresti, fino ai processi più recenti che vedono protagonisti alla sbarra anche professionisti e politici”, è quanto scrive in una nota il presidente dell’associazione New Deal, Salvatore Palermo. “Questo mercoledì 20 novembre, alle 18.30 -prosegue- avremo il piacere di ospitare nella nostra storica sede di via Filippini il giornalista e autore di “Gotha” Claudio Cordova che ci presenterà la sua ultima fatica, ed il Prof. Arturo Capone, docente di Diritto Processuale Penale all’Università Mediterranea, con il quale ci caleremo in un interessante approfondimento in tema di inchieste e processi penali. Saluteranno i lavori il Prof. Massimiliano Ferrara, direttore del Dipartimento DIGIES alla Mediterranea; Maria Carmela Parisi, vice presidente Leo Club Reggio Calabria Host Vittoria G.S. Porcelli; Luana Angelone, presidente Circle K Juppiter Mediterranea, e il coordinatore universitario New Deal Lab Giuseppe Vacalebre, conclude.

