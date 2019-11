Reggio Calabria, Nava: “la commissione regionale per le pari opportunità in occasione della giornata contro la violenza di genere entrerà nelle carceri”

2 Novembre 2019 11:46

Reggio Calabria, la commissione regionale per le pari opportunità in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, che si celebra il 25 novembre, entrerà nelle carceri

“La Crpo Calabria, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere che si celebra il 25 novembre, entrerà nelle carceri”. Lo annuncia la presidente della Commissione Cinzia Nava che aggiunge: “Daremo seguito al protocollo che abbiamo sottoscritto l’anno scorso con il Provveditore delle carceri della Calabria che ha improntato le proprie azioni di sensibilizzazione al rispetto verso la donna e al valore della non violenza all’interno delle carceri. Infatti, molti direttori degli istituti penitenziari hanno voluto la presenza della Crpo Calabria per il mese di novembre nell’Istituto penitenziario di Cosenza, Rossano, Catanzaro e Castrovillari. Altri, ancora, a breve, indicheranno la data. Questa iniziativa continuerà anche dopo, nella consapevolezza di non dovere mai abbassare la guardia rispetto a queste tematiche di grande valore sociale e culturale. Intanto, c’è una prima data: il prossimo diciotto novembre, alle ore 16 – annuncia Cinzia Nava-, nella sala Commissioni di Palazzo Campanella, alla presenza del vicario alle carceri Tortorella Rosario, presenteremo la programmazione che attiene a questa sinergia molto significativa”.

