Reggio Calabria, morto il notaio Antonio De Tommasi: città a lutto per la scomparsa di uno stimato professionista

26 Novembre 2019 16:47

Reggio Calabria, il cordoglio del sindaco Giuseppe Falcomatà per la scomparsa del notaio Antonio De Tommasi: “La città perde un grande uomo e uno stimatissimo professionista”

“Con la scomparsa del notaio Antonio De Tommasi se ne va un professionista che ha vissuto e impersonato la fase più solenne ed istituzionale del notariato italiano. Il suo modus operandi, pur dettato dalla rigorosa applicazione delle mansioni dettate dal proprio ruolo di pubblico ufficiale, era improntato da una forte carica umana che, unita a un forte spirito di servizio, gli ha consentito di trasmettere un’immagine rassicurante di sicurezza al cliente nel momento in cui si appresta a passaggi importanti della vita come l’avvio di una impresa o il semplice acquisto di un’abitazione. Il notaio De Tommasi era unanimemente apprezzato come esempio di terzietà; la città perde un grande uomo e uno stimatissimo professionista. Giungano alla famiglia i sentimenti del più vivo cordoglio miei personali e dell’intera comunità cittadina“. Lo scrive il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa del notaio Antonio De Tommasi.

