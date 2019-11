24 Novembre 2019 19:05

Reggio Calabria: è morto il prof. Nicola Petrolino, il cordoglio del sindaco . La cerimonia di commiato laico sarà tenuta domattina nel foyer del Teatro Cilea

“Il prof. Nicola Petrolino ci ha lasciato stamattina; appassionato cultore di Cinema, ha animato per decenni il mondo dell’associazionismo culturale della nostra città”. È quanto scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa del Professor Nicola Petrolino. “Il Cinema – prosegue- era la sua vita, e la sua missione era quella di trasmettere questa passione alle nuove generazioni. Sempre presente a rassegne e festival era conosciuto in tutta Italia; molti registi cercavano il suo parere poiché era dotato di una straordinaria capacità analitica, frutto di una cultura cinematografica immensa. Di carattere schivo e riservato, era amato e rispettato da amici, studenti e gente comune. Da dieci anni organizzava, nell’ambito della rassegna estiva di Catonateatro, il Festival del Cinema Mediterraneo “Verso Sud”, considerato un appuntamento irrinunciabile per centinaia di spettatori che apprezzavano il tono colloquiale e competente con il quale introduceva la visione delle opere cinematografiche da lui accuratamente selezionate. È difficile immaginare la prossima estate senza di lui. Porgo alla famiglia il forte sentimento di cordoglio mio e della nostra comunità”, conclude. La cerimonia di commiato laico sarà tenuta domattina nel foyer del Teatro Cilea.

