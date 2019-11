Reggio Calabria: lutto per la morte di Roberto Astrologo, il medico gentleman

29 Novembre 2019 16:42

Reggio Calabria, è morto il dottore Roberto Cesare Astrologo

Reggio Calabria perde un’altra nobile figura: è morto oggi il dott. Roberto Cesare Astrologo, medico molto noto e stimato in città. Astrologo era una persona molto affabile, generosa e gentile, uno stimato professionista che ha lavorato per tanti anni al 118 e poi presso l’ASP numero 5 di Reggio Calabria come dirigente medico. Astrologo lascia un vuoto incolmabile tra parenti, amici e colleghi. Era in pensione da pochissimo, ma non l’ha potuta godere: è stato colpito da una terribile malattia fulminante. Astrologo era un grande appassionato di fotografia, amava l’ambiente e la natura per la sua grande sensibilità nei confronti del mondo che ci circonda. Reggio Calabria perde un’altra figura importante: la città è a lutto, da parte della Redazione di StrettoWeb le più sentite e calorose condoglianze alla famiglia.

Valuta questo articolo