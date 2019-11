Reggio Calabria, morte Walter Zema: la commovente testimonianza del centodiciottista, “la morte ha vinto l’ennesima battaglia”

17 Novembre 2019 23:33

Dopo il drammatico incidente che si è verificato ieri sera a Modena, nella zona Sud di Reggio Calabria nei pressi del campo CONI, i soccorritori del 118 sono rapidamente arrivati sul luogo grazie alle telefonate dei testimoni. I soccorritori hanno cercato di rianimare il giovane motociclista 24enne Walter Zema, purtroppo senza riuscirci. Una di loro, Daniela Dattola, ha voluto testimoniare pubblicamente sul suo profilo facebook i sentimenti provati in situazioni così drammatica da questi angeli che vegliano sui cittadini.

Di seguito il testo integrale del suo messaggio:

Pensierino del centodiciottista:

Quando arrivi su un incidente non sai mai cosa ti aspetta.

Arrivi.. uno sguardo veloce sulla scena e vedi un ragazzo del ’95 a terra inerme. Cominci a rianimarlo e sai che a prescindere dal risultato, sei l’unica speranza che ha per salvarsi.

Continui, MASSAGGIO, passano i minuti 5 ..10 ..20 .. le braccia ti fanno male, la stanchezza ti assale ma tu continui. Vene prese..tubo inserito.. aspiri.. adrenalina..MASSAGGIO, MASSAGGIO..continui..guardi il monitor nella speranza che quell’onda che sono le tue braccia diventi il suo cuore che torna a battere..e niente..continui. MASSAGGIO. Passa il tempo e tu sai che non c’è speranza ma la stessa speranza che non hai, ti fa sperare sempre nel miracolo ma il miracolo non avviene tu che non costati solo il decesso sai che dopo 40 minuti di RCP devi fermarti perchè la morte ha vinto l’ennesima battaglia. Ti fermi, hai perso.

Prendi il lenzuolo, copri tutto. Senti un applauso, cos’è?

La gente appalude, ha visto tutto quello che hai fatto, ti ricompensa.

Tu con le gambe che tremano e le braccia che ti fanno male ti alzi sconfitto e stranito.

Si avvicina un signore e ti dice:

“Io ho visto tutto, avete fatto l’impossibile, non vi volevate arrendere. Grazie per esserci e tu rispondi “ci proviamo sempre e qualche volta vinciamo pure..lei è forte ma qualche volta gliene strappiamo qualcuno dalle mani”…

..chiedi dell’acqua perché sei bruciato dentro…

Resetti, ripulisci e riparti perché da qualche parte sai che tornerai a combattere e forse anche a vincere.

RIVA 2 – MSA REGGIO SUD

RIVA 1- MSA REGGIO NORD