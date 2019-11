Reggio Calabria, il presidente della Camera di Commercio: “l’improvvisa e prematura scomparsa di Sergio Tralongo ci lascia sgomenti”

21 Novembre 2019 11:12

Reggio Calabria, Tramontana: “l’improvvisa e prematura scomparsa di Sergio Tralongo ci lascia sgomenti”

“L’improvvisa e prematura scomparsa di Sergio Tralongo ci lascia sgomenti. Lo abbiamo conosciuto ed apprezzato come uomo e come professionista. Sin dalla sua nomina a Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte abbiamo trovato in lui un interlocutore attento e disponibile. Ci mancherà la sua competenza, la sua serietà, la sua cordialità”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana. “Da parte mia, del Consiglio camerale, del Segretario Generale e del personale della Camera di commercio di Reggio Calabria e delle sue Aziende speciali esprimo con sentita commozione le condoglianze alla famiglia di Sergio e a tutta la comunità del Parco Nazionale dell’Aspromonte”, conclude.

