Reggio Calabria: migrante investito da treno, soccorso e portato in ospedale

5 Novembre 2019 08:26

Migrante investito da un treno questa mattina nel Reggino, mentre camminava lungo la linea ferrata

Un migrante è stato investito da un treno questa mattina nel Reggino, mentre camminava lungo la linea ferrata: ha riportato ferite non gravi. Il traffico ferroviario è stato temporaneamente sospeso per consentire l’intervento dei soccorritori.

L’uomo è sbarcato con un veliero insieme ad una cinquantina di altre persone.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Africo: il migrante è stato soccorso e portato nell’ospedale di Locri. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Altri due migranti che erano insieme a lui sono rimasti illesi.

Sul posto carabinieri e personale del 118.

Valuta questo articolo