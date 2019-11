Reggio Calabria: mercoledì la presentazione del volume “Ortì- Storia e Storie. Dalle origini ai giorni nostri”

4 Novembre 2019 19:11

Mercoledì 6 novembre alle ore 17:00, presso la Sala conferenze dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, si terrá la presentazione del volume “Ortì- Storia e Storie. Dalle origini ai giorni nostri”, del dottore Antonino Polimeni, per i tipi della Kaleidon Editrice. Questo lavoro ha il pregio di recuperare le origini, il ruolo di Motta Anomeri, il ruolo preponderante della Parrocchia, le origini del culto di San NICOLA a Orti, il periodo in cui avvenne il miracolo di San Rocco e inoltre la vita sociale di questo ridente paese che Mons. Ferro definì come “il balcone sullo stretto”con i gravi problemi occupazionali del secondo dopoguerra che sfoceranno nell’emigrazione di massa degli anni cinquanta e sessanta; la speranza di una prospettiva di sviluppo degli anni ottanta e novanta e le cocenti delusioni degli ultimi decenni che porteranno all’abbandono dei nostri ridenti paesi. La ricerca e la ricostruzione storica attraversa tutto l’arco di tempo dalla origini ai giorni nostri. La storia è arricchita dalle storie di vari personaggi che lungo i secoli hanno lasciato traccia del loro operato. Particolarmente importante è il capitolo che parla del terremoto del 1908, è un inedito assoluto perché non esistevano lavori minuziosi e precisi sul sisma nelle due frazioni di Ortì e solo un meticoloso lavoro di ricerca nei registri parrocchiali, non esistendo nulla nei documenti ufficiali, ha permesso di recuperare notizie preziose. Il libro è piacevole, si legge con facilità in uno stile molto scorrevole e inframezzato da espressioni dialettali che arricchiscono e colorano il contenuto. All’incontro interverranno, insieme all’autore, la direttrice ASRC Maria Fortunata Minasi, la prof.ssa Mariella Bove e l’ing. Paolo Spanò.

