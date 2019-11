Reggio Calabria: dal 6 all’8 dicembre il Mercatino di Natale dell’Area Grecanica [INFO UTILI]

7 Novembre 2019 11:44

Reggio Calabria, torna uno dei più bei mercatini natalizi d’artigianato a km 0: dal 6 all’8 dicembre il “Mercatino di Natale dell’Area Grecanica”

8ª edizione del Mercatino di Natale d’artigianato a chilometri zero tra i più belli ed affascinanti della provincia di Reggio Calabria, che sempre più strizza l’occhio al panorama nazionale dei mercatini natalizi. Dopo l’enorme successo dello scorso anno con quasi 40 stand, 70 espositori e migliaia di visitatori giunti dall’intera regione e persino dalla dirimpettaia Sicilia, il Comitato Civico Pro Condofuri, ideatore ed organizzatore dell’evento dal lontano 2012, è costantemente al lavoro per riempire di contenuti ed eventi l’edizione 2019 nel tentativo, difficile ma non impossibile, di renderla ancor più esclusiva e coinvolgente. Dal 6 all’8 dicembre 2019 vi attendono tre giornate e tre serate di puro divertimento, shopping, degustazioni e balli senza dimenticare i più piccoli per i quali sono in serbo tantissime sorprese. Se volete scoprire ed acquistare i bellissimi manufatti del nostro artigianato, saggiare i piatti tipici dell’Area Grecanica, conoscerne la stupenda ed incontaminata natura, la millenaria cultura, gli usi, le tradizioni, gli antichi sapori ed i balli tradizionali, non potete assolutamente mancare. Il programma completo sarà pubblicato a breve, così come a breve sarà disponibile sulla pagina FB del Comitato Civico Pro Condofuri il link rivolto agli espositori per scaricare modulo di partecipazione e relativo regolamento. Chiunque nel frattempo desideri ulteriori informazioni, potrà contattare l’utenza cellulare 333.677.26.66. Ingresso gratuito.

Valuta questo articolo