15 Novembre 2019 14:21

Reggio Calabria: alla Mediterranea l’evento formativo gratuito “Integrazione comunica Relazione: modelli per relazioni efficaci”, che si svolgerà il 29 novembre ore 9.30

L’Aspic Psicologia e per lo Sport Reggio Calabria – Italy organizza l’evento formativo gratuito “Integrazione comunica Relazione: modelli per relazioni efficaci”, che si svolgerà il 29 novembre ore 9.30, presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (plesso D). I vari relatori, esperti del settore psicologico/psicoterapeutico, tratteranno i diversi aspetti della prevenzione, tra disagio e soluzione della frammentazione tra gli individui e delle difficoltà relazionali, nell’ottica dell’integrazione nella comunità. Una giornata di approfondimento psicologico non solo teorico, ma soprattutto pratico attraverso i laboratori facoltativi e gratuiti che si svolgeranno nel pomeriggio, coordinati da psicologi/psicoterapeuti.

Valuta questo articolo