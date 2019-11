Reggio Calabria: alla Mediterranea l’evento dal titolo “Comunicazione – Integrazione – Relazione: modelli per relazioni efficaci”

27 Novembre 2019 11:40

A Reggio Calabria l’evento dal titolo “Comunicazione – Integrazione – Relazione: modelli per relazioni efficaci” organizzato dall’ASPIC e promosso dal Dipartimento Di.Gi.E.S. dell’Università Mediterranea, Ordine Psicologi Calabria, New Deal Lab, ENPAP

Nell’ambito delle iniziative per il mese della Prevenzione psicologica, si terrà il prossimo venerdì 29 Novembre, presso l’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – Lotto D – l’evento “Comunicazione – Integrazione – Relazione: modelli per relazioni efficaci” organizzato dall’ASPIC di Reggio Calabria e promosso dal Dipartimento Di.Gi.E.S. dell’Università Mediterranea, Ordine Psicologi Calabria, New Deal Lab, ENPAP. “Comunicazione – Integrazione – Relazione” si articolerà in due parti con una plenaria, a partire dalle 9.30, di contenuto teorico, alle 14 avranno inizio i laboratori pomeridiani di tipo esperienziale con workshop tematici co-condotti da professionisti psicologi e psicoterapeuti. Il percorso laboratoriale si pone l’obiettivo di condurre i partecipanti ad una più profonda riscoperta del proprio “io”, riconoscendo se stessi e gli altri per l’appunto tramite tecniche di comunicazione, integrazione e relazione che verranno approfondite durante i vari workshop. Un’occasione da non perdere per potenziare le proprie capacità in vista del futuro mondo professionale.

L’evento, gratuito, è aperto a studenti e professionisti. Di seguito il link al format di iscrizione:

http://shorturl.at/gxMR7

