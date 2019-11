8 Novembre 2019 12:26

Reggio Calabria, alla Mediterranea presentazione dell’Accordo Quadro 2019/2021 sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Regionale. I Percorsi oggetto dell’accordo coinvolgeranno 50 Istituti scolastici, 1000 studenti delle superiori, 26 laboratori dell’Università

Lunedì 11 novembre alle ore 11.30, presso la Sala degli Organi collegiali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Torre 2 – piano 3 della Cittadella universitaria – Via Dell’Università, 25), si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’Accordo Quadro 2019/2021, sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria: “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” destinati agli studenti delle Scuole secondarie superiori della Regione Calabria. I Percorsi oggetto dell’accordo coinvolgeranno 50 Istituti scolastici, 1000 studenti delle superiori, 26 laboratori dell’Università Mediterranea. I dettagli saranno indicati negli interventi del rettore Santo Marcello Zimbone, del prorettore alla Didattica Antonino Vitetta, della delegata all’Orientamento e Tutorato Lucia Della Spina, del direttore generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale Maria Rita Calvosa e della dirigente del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci (capofila del progetto) Giuseppina Princi.

