25 Novembre 2019 11:36

Reggio Calabria: giovedì a Palzzo Campanella a Conferenza Stampa su “Media Education For All” e “We are – web reputation e digital research” voluti da Cisme società cooperativa e sostenuti dal Corecom rivolti agli studenti della scuola superiore “A. Righi” e dell’Istituto tecnico tecnologico “Panella-Vallauri”

Si terrà giovedì 28 novembre 2019, alle ore 9.30, presso la sala “G. Levato” del Consiglio Regionale della Calabria – Palazzo “Campanella” la Conferenza Stampa su “Media Education For All” e “We are – web reputation e digital research” voluti da Cisme società cooperativa e sostenuti dal Corecom rivolti agli studenti della scuola superiore “A. Righi” e dell’Istituto tecnico tecnologico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, per diffondere una cultura digitale, al fine di orientare i ragazzi verso un utilizzo adeguato delle nuove tecnologie, diminuendo la possibilità che si imbattano in situazioni rischiose e mettendoli nelle condizioni di conoscere le strategie migliori per evitare i pericoli e sfruttare al meglio i vantaggi offerti da questi mezzi.

Durante la conferenza stampa saranno presentati i progetti ed i laboratori per i giovani studenti protagonisti dell’apprendimento in una scuola dinamica e attenta. L’obiettivo principale del progetto è di lavorare sulla conoscenza di internet, sull’uso consapevole dei social, cosa è e come si sviluppa la discriminazione online, prevenire e combattere fenomeni violenti e discriminatori sul web e promuovere azioni di sensibilizzazione sulla web reputation. La scuola è sempre più attiva e presente, con il proprio ruolo educante, ed offre agli studenti percorsi che sollecitano e promuovono il loro senso di responsabilità nell’utilizzo degli strumenti tecnologici. Alla conferenza stampa, moderata dalla giornalista Paola Suraci, interverranno: Giuseppe Rotta – presidente CO.RE.COM. Calabria; Maria Daniela Rossi – presidente CISMe e i referenti degli istituti scolastici.

