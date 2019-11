Reggio Calabria: folto pubblico di alunni e genitori all’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi all’IC Falcomatà Archi

28 Novembre 2019 11:35

“E’ bellissimo indossare questa fascia, un mio sogno da tempo”: queste le parole dell’alunna Rossella Tripodi, durante la cerimonia di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’ic Falcomatà Archi di Reggio Calabria

La dirigente scolastica Serafina Corrado e il vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro, davanti ad un folto pubblico di alunni, genitori e docenti, ieri sera mercoledì 27 novembre 2019, hanno ufficialmente insediato il baby sindaco Rossella Tripodi e i venti nuovi componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola Falcomatà Archi di Reggio Calabria. Una cerimonia che è stata insieme, un momento di festa per l’istituto scolastico reggino forte di 1300 alunni e cinque plessi scolastici, ma anche di intenso impegno civile di minori che studiano, e contemporaneamente, riflettono e si preparano a vivere nella società quali cittadini attivi formati alle luce delle regole e dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione italiana. E’ stato questo, il senso degli interventi della dirigente scolastica Serafina Corrado, e della docente coordinatrice del progetto Cittadinanza e Costituzione Titty Iannò affiancata dalle colleghe Giovanna Calarco, Caterina Cotroneo, Titty Iannò, Enza Saffioti, le quali hanno coordinato le diverse fasi che hanno dato vita al nuovo organismo di consultazione e di partecipazione attiva degli alunni alle vita della propria scuola e del quartiere e della propria città.

“Fate tan te proposte e vi garantisco che faremo di tutto per portare a soluzione i problemi che ci porrete” ha promesso il vice sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, Riccardo Mauro il quale ha detto di sentirsi “ancora emozionato dopo cinque anni di amministrazione pubblica”, di parlare davanti a tanti fanciulli che si preparano a diventare adulti consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri di cittadini. Mauro ha quindi, sottolineato verso l’esperienza elettorale vissuta dagli alunni della Falcomatà Archi, il valore fortemente democratico e di grande spirito di libertà per un eletto, di rappresentare “tutti i cittadini, e non solo coloro che ti hanno votato”, di “esaminare i problemi e accettare le proposte indicate indipendentemente dal fatto che l’interlocutore ti abbia espresso fiducia col voto, oppure no”.

E molto emozionate sono state ovviamente nei loro interventi nell’Aula Magna del plesso della scuola primaria di Santa Caterina, le giovani elette, il mini sindaco Rossella Tripodi, studentessa della classe III A della scuola secondaria di primo grado Klerchos di Archi, e la sua diretta collaboratrice il vice sindaco Giorgia Leone. “E’ un bellissimo giorno, è bellissimo indossare questa fascia, un mio sogno da tempo”, ha affermato Rossella Tripodi, subito dopo che la dirigente Corrado e il vicesindaco metropolitano Mauro le hanno fatto indossare il tricolore simbolo del massimo impegno civico. Insieme con altri consiglieri, la giovane Rossella ha poi, sintetizzato i punti del programma che il CCR dovrà sviluppare nel corso dell’anno scolastico, tra cui un serrato impegno allo studio di nuove forme di rispetto dell’ambiente, attraverso la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti, e l’organizzazione di una settimana “Ecologica”. Il nuovo CCR dell’’ic Falcomatà-Archi, in carica per i prossimi tre anni, è formato da venti consiglieri: Christian Amodeo (Santa Caterina, V B); Anna Clara Brigante (Pirandello, II A); Fabiana Catalano (Santa Caterina, V C); Iris Andrea Cotroneo (Klearcos, II A); Sofia Crisalli (Santa Caterina, V C); Ilaria Crisalli (Santa Caterina, V A); Sophie Dattola (San Brunello, V A); Gabriele Furfari (Santa Caterina, V D); Federico Gatto (Pirandello, II B); Anna Gigliotti (Pirandello, II B); Carla Meduri (San Brunello, V A); Ritish Lal (Klearkos, II A); Marcello Proto (Santa Caterina, V D); Michelle Quattrone (Klearkos, IC); Giuseppe Quattrone (Klearkos, II A); Asia Romeo (Klearcos, II B); Giuseppe Tegano (Klearkos, II A); Desirèe Tomba (Klearkos, I C); Luca Turano (Santa Caterina, V A); Maria Chiara Vazzana (Pirandello, II A).

Reggio Calabria: folto pubblico di alunni e genitori all’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi all’IC Falcomatà Archi, le parole di Riccardo Mauro

Il vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro ha preso parte all’insediamento del consiglio comunale dei ragazzi eletto all’Istituto comprensivo “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria, un’assemblea che raccoglie più di mille studenti fra San Brunello-Santa Caterina ed Archi. E proprio nell’aula magna del plesso di Santa Caterina, il numero due della squadra di governo guidata da Giuseppe Falcomatà, ha presenziato al giuramento del neo giovane sindaco, del suo vice e di 20 consiglieri. La discussione si è concentrata anche su un provvedimento della dirigente scolastica Serenella Corrado che vieta l’uso dei cellulari in classe, “una misura giusta anche se può apparire impopolare fra i membri della comunità scolastica”. “Ecco – è il messaggio lanciato da Mauro ai ragazzi – una scelta, quando è ritenuta importante e si è convinti della sua giustezza, va presa senza alcun indugio e senza inseguire il consenso. Chi amministra una comunità si assume una responsabilità precisa che deve puntare al bene generale pure se questa può comportare un deficit di gradimento. Bisogna sempre seguire l’onestà e la correttezza evitando di cedere alle soluzioni più facili e rapide. Non servono scorciatoie quando si vuole perseguire un obiettivo, ma bisogna difendere le proprie convinzioni con la consapevolezza che saranno utili alla maggior parte delle persone amministrate. Il divieto dell’uso dei cellulari in classe, per esempio, è una scelta corretta anche se può apparire impopolare”.

E rivolgendosi, poi, direttamente al giovane sindaco, Riccardo Mauro ha fatto un esempio ancora più diretto: “Adesso ti troverai a dover scegliere i quattro rappresentanti della tua giunta. Anche questa sarà una decisione non facile perché dovrai tener conto delle aspettative di 20 consiglieri eletti. Dovrai farlo con determinazione e convinzione, certo che la tua sarà la migliore opzione possibile”. Augurando agli studenti “tutto il meglio per questa nuova esperienza”, il vicesindaco ha ringraziato la dirigente Corrado ed ha salutato la platea sottolineando l’importanza di simili istituti: “E’ fra i banchi di scuola che si iniziano a formare la futura classe dirigente e, soprattutto, la comunità dei cittadini che vivrà Reggio negli anni a venire. Il Consiglio comunale dei ragazzi, dunque, assume un aspetto molto significativo per riuscire a costruire una città migliore, tollerante, democratica, rispettosa delle istituzioni ed aperta alle esigenze ed ai bisogni di tutti. La nostra amministrazione, quindi, sarà ben lieta di confrontarsi e provare ad accogliere le proposte che arriveranno dall’assemblea degli studenti. Sono sicuro che sia questo un buon modo per fare educazione civica cercando, anche così, di disegnare il nostro futuro”.

Valuta questo articolo