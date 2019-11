Reggio Calabria: Matteo Micalizzi campione mondiale di Surf Casting, le congratulazioni di Falcomatà

9 Novembre 2019 13:21

Reggio Calabria, Falcomatà: “desidero fare un plauso a Matteo Micalizzi per l’importante successo mondiale del team a squadre nella categoria Under 16”

È un momento meraviglioso per lo sport reggino. Nelle settimane appena trascorse, il collettivo azzurro del Surf Casting azzurro categoria Under 16 ha trionfato nella competizione internazionale tenutasi a Sabaudia, Latina e Terracina. È straordinario apprendere che nel team azzurro campione mondiale ha militato con profitto un atleta cresciuto nella nostra terra – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Falcomatà. Desidero fare un plauso a Matteo Micalizzi per l’importante successo mondiale del team a squadre nella categoria Under 16″. Il Surf Casting è una modalità di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia, con robuste canne, capaci di lanciare il complesso terminale (esca e piombo) a distanze considerevoli dalla riva che ha già annoverato il successo individuale di un altro atleta reggino, il campione del mondo Danilo Galimi. L’azzurro Micalizzi è un tesserato della società Alta Marea, società aderente alla Fipsas, la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e nuoto pinnato. “Il lavoro e il talento del gruppo azzurro unito al preziosissimo contributo del bravo Micalizzi dimostra, ancora una volta, l’indole sportiva della nostra popolazione. Desidero fare i complimenti, infatti, a tutti i ragazzi delle due nazionali azzurre impegnate, agli staff e ai Commissari Tecnici delle Delegazioni che sono stati impegnati in questo proficuo mondiale giovani di Surf Casting. A Matteo Micalizzi, invece, va un sincero ringraziamento per l’impegno profuso, e per aver lottato fine alla fine conquistando un titolo così importante. Micalizzi ha certificato la valenza degli atleti reggini in ambito internazionale. Il nuovo campione del mondo è già un esempio per chi si approccia al mondo dello sport e può essere compiaciuto di questo percorso vincente che ha portato la nostra Reggio Calabria sul tetto del mondo”.

