3 Novembre 2019 16:12

Reggio Calabria, martedì 5 novembre la presentazione del bando Mibact “Memoria Europea”. Malacrino: “occasione speciale per riflettere su inclusione e accoglienza”

Si conferma il successo della prima domenica del mese al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con migliaia di persone che gratuitamente hanno visitato le straordinarie sale espositive del MArRC e ammirato i Bronzi di Riace e di Porticello grazie all’iniziativa #domenicalmuseo voluta dal ministro Dario Franceschini. Tra i visitatori della giornata, ospite speciale è stata la grande attrice Gina Lollobrigida. Inizia una settimana densa di appuntamenti per il Museo. Nell’ambito del programma “Europa per i cittadini”, nel magnifico spazio di Piazza Paolo Orsi, il 5 novembre sarà presentato il bando MiBACT “Memoria Europea”, con inizio alle ore 9.00.

Il MArRC ospiterà Elisabetta Scungio e Patrizia Carratta, funzionari del Segretariato Generale Mibact, insieme a Rita Sassu, Project Officer Programma Europa per i cittadini (ECP) Italia, David Vezzoni, della cooperativa Tempo per l’infanzia Onlus, Roberto Ameruso, sindaco del Comune di Tarsia, Roberto Cannizzaro, delegato alla cultura della stessa amministrazione, Francesco Altimari, docente di lingua e letteratura albanese dell’Unical e Annunziato Squillaci, membro della comunità grecanica calabrese. “Accogliamo con grande piacere la presentazione di questa iniziativa – dichiara Carmelo Malacrino. La memoria deve sempre essere tramandata alle future generazioni. Le civiltà classiche hanno gettato le basi dello Stato moderno e diffuso i valori della cittadinanza e della democrazia. Nonché – aggiunge – le qualità etiche che da esse scaturiscono. In questa promozione del sapere antico, il MArRC contribuisce a veicolare i principi della legalità e dell’inclusione. In una dimensione aperta all’accoglienza – afferma – che ci rende partecipi di una battaglia culturale contro ogni forma di nazionalismo e intolleranza. L’iniziativa del Ministero presieduto da Franceschini – dunque – è significativa perché consentirà, attraverso i progetti che saranno finanziati, di sensibilizzare la collettività sui temi attuali nelle politiche europee dei nostri giorni e, in particolare, sulla difesa delle minoranze, contro ogni forma di discriminazione”. L’iscrizione, gratuita, potrà essere effettuata al link dedicato sul sito web eventbrite.

Martedì, inoltre, il direttore Malacrino sarà anche relatore alla presentazione del protocollo di intesa tra il Consiglio Regionale della Calabria e il Rotary Distretto 2010, volto a promuovere le attività del Polo culturale “Mattia Preti”. All’auditorium “Nicola Calipari” il direttore esporrà i cambiamenti del Museo dal suo insediamento nel 2015. Un excursus culturale che sancirà il legame tra MArRC con il Polo “Mattia Preti” per la cura e la tutela del materiale bibliografico dell’antichità. “Anche il Museo – ricorda Malacrino – nel 2017 ha aperto al pubblico la sua ricca biblioteca, una realtà che ospita circa 25 mila volumi dedicati agli aspetti culturali, letterari e sociali delle civiltà antiche. Ritengo – conclude – che l’iniziativa a Palazzo Campanella, potrà costituire un momento di riflessione per la costituzione di una rete di azione che faciliti la fruizione e la conoscenza del patrimonio librario calabrese anche oltre i confini regionali”.

