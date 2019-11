5 Novembre 2019 09:38

Reggio Calabria, il 9 e 10 novembre si terrà la manifestazione “In campo per la vita”. Evento sportivo culturale di sensibilizzazione sul tema della donazione degli organi

La Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Reggio Calabria e l’Associazione Culturale Pitagora di Reggio Calabria il prossimo 9 e 10 novembre organizzano la manifestazione “In campo per la vita”. Evento sportivo culturale di sensibilizzazione sul tema della donazione degli organi. Alla manifestazione sarà presente la Nazionale Italiana di Pallavolo Trapiantati laureatasi pochi mesi addietro Campione del mondo. La manifestazione si svilupperà in due giorni: 9 Novembre alla ore 10.00 presso la Sala Calipari del Consiglio Regionale della Calabria si svolgerà un Convegno sul tema. Prevenzione e Benessere donazione a Trapianto Parteciperanno le scolaresche, le associazioni culturali e sportive della Città e della provincia. 10 novembre alle ore 10:00 presso la Palestra del Liceo Scientifico A.Volta di Reggio Calabria si svolgerà la gara amichevole Nazionale Trapiantati vs Selezione Ufficiali di gara CT Fipav RC.

