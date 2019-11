28 Novembre 2019 17:44

A Reggio Calabria l’evento dal titolo Polvere di storia- i magazzini di via Reggio Campi”. Racconto tratto dal libro “Quel vivere nei pensieri” di Domenico Nava

L’Archivio di Stato di Reggio Calabria e l’Associazione Sensazioni Emergenti, segnalano l’evento dal titolo: “Polvere di storia- i magazzini di via Reggio Campi”. Racconto tratto dal libro “Quel vivere nei pensieri” di Domenico Nava. La sensazione d’un periodo in cui i negozi, sapevano e potevano essere fulcro e raccordo con i vari clienti e i quartieri, in cui soddisfacevano i bisogni e a volte persino sollevavano le difficoltà economiche, di un tempo, vicino agli anni 1960. La storia sarà presentata fra gli eventi culturali di Domenica 01 Dicembre presso la sede dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria.

