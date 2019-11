Reggio Calabria: l’arrivo della salma di Nino Candido nella casa dei genitori [FOTO E VIDEO LIVE]

8 Novembre 2019 20:50

Reggio Calabria: la salma di Nino Candido è arrivata adesso da Alessandria a casa dei genitori a Spirito Santo

La salma di Nino Candido il giovane Vigile del Fuoco deceduto nella notte tra lunedì e martedì a Quargnento, in provincia di Alessandria insieme ad altri due colleghi, è arrivata in questi minuti nell’abitazione dei genitori a Spirito Santo di Reggio Calabria, accolta da una grande folla di amici, parenti, conoscenti e cittadini che hanno voluto portargli un sentito saluto. Dopo i funerali che si sono svolti questa mattina ad Alessandria, la salma del giovane reggino è rientrata in città per l’ultimo saluto che si terrà nel primo pomeriggio di domani (ore 14) presso il Duomo, la Cattedrale cittadina.

