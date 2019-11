Reggio Calabria: al via il laboratorio musicale che educa gli studenti alla cultura dell’antirazzismo

2 Novembre 2019 09:15

Reggio Calabria: al via il progetto Music Against Racism realizzato dall’Istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro in collaborazione con artisti e musicisti del circuito ‘Calabria Sona’ con il sostegno di Mibac e di SIAE nell’ambito del programma ‘Per chi crea’

Un laboratorio musicale che da un lato, vuole educare gli studenti alla cultura della fratellanza e dell’uguaglianza dell’antirazzismo attraverso lo studio e l’esempio degli artisti internazionali, dall’altro guidarli nella realizzazione di un prodotto creativo che possa essere sintesi e simbolo di un’idea e di un messaggio univoco di fratellanza. Al via il progetto Music Against Racism realizzato dall’Istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro (RC) in collaborazione con artisti e musicisti del circuito ‘Calabria Sona’ con il sostegno di Mibac e di SIAE nell’ambito del programma ‘Per chi crea’.

Attraverso incontri in aula, workshop formativi e attività pratiche, MAR vuole destrutturare gli stereotipi alla base delle discriminazioni per origine, genere, orientamento sessuale e supportare l’espressione creativa di sé e il racconto dei vissuti, anche difficili, con la forza comunicativa della musica. “Un progetto che promuove cultura, durante il quale vogliamo sensibilizzare i ragazzi e far conoscere loro le suggestioni degli artisti del Novecento, partendo da Bob Marley fino ad arrivare a Fabrizio De Andrè. A fine percorso, realizzeremo un brano musicale contro il razzismo da presentare a tutta la cittadinanza”, spiega Sebastian Trunfio, esperto MAR. Un percorso che avrà durata annuale e coinvolgerà un centinaio di studenti.

“Noi dobbiamo formare delle persone istruite, ma anche dei cittadini. La musica è uno strumento per insegnare cittadinanza e questo progetto sfrutta proprio le grandi possibilità della musica, che è un linguaggio universale sia geografico che temporale, per stimolare nei ragazzi la capacità di comprendere e diventare dei buoni cittadini del domani”, chiosa Eva Raffaella Nicolò, dirigente scolastico Istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco. La conferenza stampa di presentazione del progetto si terrà il 5 novembre alle ore 11.30 presso la Pinacoteca di Reggio Calabria.

