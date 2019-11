Reggio Calabria, la solidarietà di Cannzizaro a Klaus Davi: “pieno supporto a chi si impegna per la libertà”

16 Novembre 2019 08:58

Reggio Calabria, il messaggio di Cannizzaro per Klaus Davi dopo l’irruzione di ignoti nel suo appartamento di Archi nella notte

L’on. Francesco Cannizzaro, deputato reggino e coordinatore provinciale di Forza Italia, ha espresso “vicinanza e solidarietà” a Klaus Davi con una nota diffusa alla stampa. “Klaus Davi, come tutti i giornalisti che lavorano alla ricerca e con la voglia di raccontare la verità, merita grande vicinanza dopo che ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione nel suo appartamento di Archi. In modo particolare Davi è da anni impegnato nella nostra città nel contrasto alla criminalità organizzata, e tengo ad esprimergli la mia più sentita solidarietà rilanciandogli l’invito a continuare nella sua battaglia. Non è da solo: tutti i reggini e i calabresi per bene stanno con lui e continueranno a sostenerlo e appoggiarlo“.

Valuta questo articolo