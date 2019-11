Reggio Calabria, domani Klaus Davi nella sua casa di Archi: “infranto un secondo vetro”

30 Novembre 2019 20:23

Klaus Davi si precipiterà domattina a Reggio Calabria per constatare di persona le condizioni della sua casa di Archi

Il massmediologo Klaus Davi si precipiterà domattina a Reggio Calabria per constatare di persona le condizioni della sua casa di Archi. “Dalle foto che ho ricevuto mi sembra che sia stata colpita una seconda finestra, quella accanto alla porta di ingresso del condominio sul lato destro. Domani verificherò di persona la cosa”, ha detto il giornalista che oggi ha ricevuto la telefonata di un agente della Digos che gli segnalava la presenza di manifesti davanti alla sua casa mentre si trovava in ufficio va Milano . “Se non ho visto male è stato infranto un secondo vetro che era intatto la notte del 15 novembre”, conclude.

