Reggio Calabria: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni Fermi” accoglie docenti e personale amministrativo provenienti dalla Scuola Professionale Valle do Teyo di Lisbona

L’Istituto d’Istruzione Superiore Boccioni Fermi di Reggio Calabria da lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre accoglierà Francisco dos Santos Ramos , Rafael Alexandre de Oliveira Antunes, Ana Margarida Saturnino Cunha, Isabel Maria Leira, Luis Manuel Goncalves , docenti e personale amministrativo provenienti dalla Scuola Professionale Valle do Teyo di Lisbona, per il progetto EPVT-Erasmus 2018-2020. La prof.ssa Anna Maria Cama, Dirigente Scolastico dell’IIS Boccioni Fermi, consapevole dell’importanza della cooperazione transnazionale tra i diversi tipi di scuole superiori di secondo grado, assieme allo staff di Direzione e alle diverse Funzioni Strumentali, ha organizzato un tour informativo/formativo agli ospiti di riguardo, che ha come finalità un interscambio positivo di esperienze in ambito di istituti professionali e una ricaduta di crescita qualitativa da utilizzare per implementare mission e vision dello stesso Istituto Boccioni Fermi. Il programma per i 5 giorni prevede , oltre che interventi dei docenti, con relazioni specifiche e di ampia argomentazione per il confronto tra Portogallo e Italia, anche visite guidate ai laboratori dell’Istituto dei diversi indirizzi presenti nelle due sedi(Commerciale-Agrario- Manutenzione e Assistenza Tecnica- Odontotecnico-Ottico-sociosanitario). Nel laboratorio musicale della sede Boccioni verrà allestita un’esibizione di tradizioni popolari. Verrà presentato il Corso Serale del settore Agrario e del settore Socio-Sanitario. Giovedì 7 novembre, alle ore 10,00, avrà luogo un incontro con le Istituzioni (Università, Comune, Città metropolitana, Camera di commercio, Confindustria, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana). Si proporranno, anche attraverso la partecipazione dei partners dell’Istituto, l’esperienza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e, soprattutto, la Best Practice di Apprendistato con l’intervento della dott.ssa Iero di ANPAL. Ogni attività prevede la traduzione simultanea da parte della prof.ssa Antonella Suraci.

